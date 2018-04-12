Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Son 15 yıldır Bakanlık olarak Ankara'yı kara, demir ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent yapmaya çalışıyoruz." dedi.

ANKARA

Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'yı sadece Türkiye'nin değil, ulaştırma koridorlarının başkenti yapın." talimatıyla hareket ettiklerini, son 15 yıldır Bakanlık olarak kenti kara, demir ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ankara metrolarının yapılması ve yüksek standartlı hale getirilmesi konusunda çok ciddi mesafe alındığına işaret eden Arslan, "Başkentray'ı Kayaş-Sincan hattında metro standardında banliyö yapma amacıyla çalışmalarımızı başlattık ve 20 ayda bu projeyi Ankaralıların hizmetine sunmuş oluyoruz." diye konuştu.

Arslan, Kayaş'tan Ankara'ya kadar olan hattı 4'e, Ankara'dan Behiçbey'e kadar olan hattı 6'ya ve Behiçbey'den Sincan'a kadar olan hattı 5'e çıkardıklarına dikkati çekerek, 36 kilometrelik hatta 156 kilometre yeni ray yaptıklarını ve bunların yüksek hızlı ve konvansiyonel trenlerle banliyö trenlerine 6 hatla hizmet edeceğini bildirdi.

Bu hatta birçok alt ve üst geçit, tünel menfezler de yapıldığını anlatan Arslan, bunun yanı sıra Ankara merkezdeki YHT garın dışında Eryaman'a da YHT garı yapıldığını ve tüm bu istasyonların engellilere hizmet edecek şekilde planlanarak, engelsiz hale getirildiğini söyledi.

"20 ay gibi rekor bir sürede bitirildi"

Arslan, projenin 20 ay gibi rekor bir sürede bitirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu periyotta banliyö trenlerimiz sadece 1 gün hizmet etti. Darbe girişimcilerinin kötü emellerle kurşunlarını insanların üzerine sıktıkları bir ortamda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla halkımız milletini, külliyesini, meclisini, genelkurmayını korumak üzere yollara düştüğünde, bu hat kapalı olduğu halde banliyö trenlerimizi YHT hattında çalıştırarak o gece sabaha kadar 10 binlerce Ankaralıyı merkeze taşıdık. Cumhuriyet'in ilk yıllarında nasıl ki demiryolları, demiryolcuları bu ülkenin bekası, istikbali ve istiklali için çalıştılarsa 15 Temmuz'da da aynı şekilde sizlerin arkasında dimdik durdular ve bunun için canlarını feda edebileceklerini ortaya koydular."

Yıllarca ihmal edilen demiryolu sektörünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde tekrar devlet politikası haline geldiğini vurgulayan Arslan, projenin 20 ayda bitmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun