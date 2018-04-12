CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak'tan 'THY' açıklaması

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yazılı açıklamasında, THY'de aralarında kabin personeli ve pilotların da bulunduğu 7 uçuş görevlisinin işten çıkarıldığını belirtti.

THY'de yetkili sendika olan Hava-İş'ten ayrılan personel tarafından kurulan ve 2 bin 700’ü kaptan, 4 bin civarında üyesi bulunan Hava-Sen'e THY yönetimi tarafından baskı uygulandığı ve gözdağı verildiği iddialarının her geçen gün yüksek sesle dile getirildiğini ileri süren Budak, şunları kaydetti:

"Bu gelişmelerin ardından THY’nin dün itibarıyla 3'ü pilot, 7 uçuş görevlisinin iş akdini feshettiği bilgisine ulaşılmıştır. Oysa ki demokratik ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin en önemli yansımalarından biri sendikal faaliyetlerdir. THY yönetiminin bu temel prensibe aykırı bir tutum sergilemesi 'dünya markası' kimliğine kuşkusuz gölge düşürecektir. Yaklaşan yaz sezonunu da göz önüne alırsak THY yönetiminin bu sendikal inatlaşmasının karşılığı, uçuş güvenliğinin riske atılmasıdır."

Muhabir: Barış Gündoğan



