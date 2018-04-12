CHP'den kanser için araştırma istemi

CHP, kanser hastalarının kullandıkları kanser ilaçlarına daha kolay erişimin sağlanabilmesi, Sağlık Bakanlığının, hastalar için ne tür uygulamalar yapacağının belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

TBMM

CHP, kanser hastalarının kullandıkları kanser ilaçlarına daha kolay erişimin sağlanabilmesi, Sağlık Bakanlığının, tedavi gören bütün hastaları kapsayıcı şekilde ne tür etkili ve somut uygulamalar yapacağının belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'de yeni teşhis edilen kanser vaka sayısının 2008 - 2014 yılları arasında 1 milyon 166 bin 571 olduğu belirtildi.

Gerekçede, yeni teşhis edilen kanser vaka sayılarının 2008'de 161 bin 962, 2009'da 160 bin 899, 2010'da 158 bin 710, 2011'de 170 bin 978, 2012'de 176 bin 302, 2013'de 174 bin 303 ve 2014'te 163 bin 417 olduğu bildirildi.

Böbrek ve akciğer kanseri 155 kişinin kullandığı ilaç için aylık 4 bin lira istendiği, SGK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların ise ödemede güçlük yaşadığına dair çıkan haberlere işaret edilen gerekçede, hastalardan ilacı her kullandığında 2 bin lira katkı payı istendiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ile SGK'nın bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tedavi gören vatandaşlara yardım noktasında hangi etkili ve somut adımları attıklarının izaha muhtaç olduğu ifade edilen gerekçede, şöyle denildi:

"Sağlık, eğitim, güvenlik ve adalet hizmetlerinin devlet tarafından vatandaşlara ücretsiz temini gerekirken, vatandaşın cebinden çıkan sağlık harcamaları her yıl giderek artmaktadır. Türkiye'de Ar-Ge'ye yetersiz destek verilmesi ve kaynağından kesilen primlerin yıllardır AKP hükümetleri tarafından iyi değerlendirilmemesi gibi sorunlar çözülmeden vatandaşlarımıza hak ettikleri sağlık hizmetlerinin sunulması olası görünmemektedir. Kanser hastası vatandaşlarımızın kullandığı ilaçlarda ek ödeme ve katkı payı uygulamalarında AKP hükümeti ile Sağlık Bakanlığının düzenlemeye giderek, hasta vatandaşlarımızın kullandıkları kanser ilaçlarına daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilmesi, böbrek ve akciğer kanseri hastalarının kullandığı Nivolumab adlı ilacın ara ödeme listesine alınmasından kaynaklı ek ödemelerden yaşanan sıkıntının giderilerek, ayrıca, hastalardan ilacı her kullandığında istenen 2 bin TL katkı payının alınmaması, kanser hastalığı sebebi ile tedavi gören tüm vatandaşlarımızı kapsayıcı şekilde Sağlık Bakanlığının ne tür etkili ve somut uygulamalar yapacağının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."

Muhabir: Meltem Öztürk