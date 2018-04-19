CHP heyetinden YSK'ya ziyaret

Fotoğraf: AA/Evrim Aydın

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti.

Tezcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, randevunun erken seçim kararı üzerine alınmadığını, önceden planlandığını belirtti.

Ziyaretin genel olarak yapılacak seçimler çerçevesinde seçim güvenliğinin, bundan sonraki uygulamalarda partilerle YSK arasında koordinasyonun ve teknik altyapı ile ilgili görüş alışverişinin sağlanması çerçevesinde yapıldığını anlatan Tezcan, önceki seçimlerde de zaman zaman bu tip görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Seçimlerin öne alınması nedeniyle ziyaretin önem kazandığını dile getiren Tezcan, bu çerçevede YSK Başkanı Sadi Güven ve kurul üyeleriyle bir saate yakın toplantı yaptıklarını, toplantıda seçim güvenliğinin önemini, siyasi parti olarak beklentilerini söylediklerini anlattı.

İlerleyen günlerde YSK'nin teknik heyetiyle CHP teknik heyetinin, bu çerçevede ihtiyaç duyulan konularda sürekli görüş, bilgi alışverişi içinde olmak suretiyle çalışma yürüteceklerini aktaran Tezcan, "Bu noktada özellikle vatandaşın iradesinin sandığa sağlıklı girmesi ve sandıktan sağlıklı çıkması konusundaki hassasiyetimizi ifade ettik ve çıkarken hem sayın kurul üyeleri hem biz, seçimin hayırlı olması dileklerimizle ayrıldık." diye konuştu.

"Sadece İyi Parti değil, DSP için de aynı durum söz konusu"

İyi Parti'nin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Tezcan, görüşmenin İyi Parti ya da bir başka partinin seçime girip girmemesine endeksli olmadığını vurguladı.

Buna karşın seçime giderken gündemdeki böylesine önemli bir konuyu da konuştuklarını ifade eden Tezcan, "Biz en azından talebimizi ilettik. Sadece İyi Parti değil, DSP için de aynı durum söz konusu. Biz sayın kurul üyelerine de 1950'den beri Türkiye'nin çok partili seçim pratiğinin olduğunu, 1960'tan beri de Yüksek Seçim Kurulunun denetiminde, yargı gözetim ve denetiminde çok partili seçim pratiğinin olduğunu ifade ettik." dedi.

Bu çerçevede YSK'nin yüklüce bir içtihat külliyatının bulunduğunu da dile getirdiklerini belirten Tezcan, şunları söyledi:

"Bugüne kadar seçimlere girecek partilerin nasıl belirleneceğine ilişkin yerleşmiş bir uygulama ve içtihat olduğunu ifade ettik. Cumhuriyet Savcılıklarının 'bu partinin şu şekilde örgütü oluşmuştur' şeklinde bildirdiği beyan üzerine YSK'nin seçime girecek partileri belirlediğini ifade ettik. Gerek İyi Parti, gerekse DSP, bu noktada YSK'nin bugüne kadarki yerleşik içtihatları doğrultusunda hukuken seçime girme hakkını kazandığını düşündüğümüzü söyledik ve YSK'nin bu noktada haksız, kamuoyunu rahatsız edecek, vicdanları yaralayacak bir karara sebep olmaması gerektiğini, bu arzumuzu ifade ettik. Tabi ihsası rey olacağından sayın Başkan ve kurul üyeleri bu konuda bir görüş belirtmediler. Onlardan bir görüş açıklamalarını da şimdi beklemiyoruz. Kurullar görüşlerini kararlarıyla ifade ederler. Biz önümüzdeki süreçte seçime katılacak partileri belirlerken YSK'nin geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlarına uygun hareket etmesini ve şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla, aldığımız bilgilere göre, DSP ve İyi Parti'nin de bu şartları taşıyıp seçimlere girebilmesi gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz. Ama bu görüşme, tekrar ediyorum, buna özel bir ziyaret değildi. Gündemde önemli bir konu olması nedeniyle bu konuyu da gündeme getirip ayrıldık."

Muhabir: Ferdi Türkten