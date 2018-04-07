Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Turist sayısında bu sene ciddi bir artış var. 2014 rakamlarını da geçeceğiz inşallah. Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz." dedi.

ANTALYA

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve ANFAŞ Expo Center'de devam eden Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'ni (HESTOUREX 2018) ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen Çavuşoğlu, il ve ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret ederek, belediye başkanlarıyla sohbet etti, ikramlardan tattı. Spor bölümlerinde masa tenisi oynayan Çavuşoğlu'na Pakistan stadında yöresel şapka hediye edildi.

Bakan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ilki olmasına rağmen HESTOUREX'e tüm dünyadan büyük ilgi olduğunu hatırlatarak, geçen yıl 4 gün içinde hastanelerin, şirketlerin, otellerin ve sporla ilgili tesislerin 10 milyar liraya yakın sözleşmeler imzaladığını söyledi.

Bunun faydasını gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bu sene Türkiye'ye gelen turist sayısının artışında bunun da etkisi var. Sadece bizim etrafımızdaki ülkelerden değil, Latin Amerika'dan Asya'ya kadar farklı ülkelerden turist gelmesine de ciddi bir kaktı sağlıyor. Esas itibarıyla sağlık, spor ve alternatif turizmle bildiğimiz klasik turizmin dışına çıkarak, farklı alanlardan da gelir elde ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık alanında çok ciddi yatırımlar yaptığını, son 16 yılda büyük tesisler kurduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şehir hastanelerini kurma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Hastanelereden halkın en iyi şekilde faydalanacağını, yatırımları millet için yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan özel sektör de Türkiye'de sağlıkta çok büyüdü. Sağlık turizminden ciddi gelir elde etmeye başladık. Ama HESTOUREX, tüm dünyadan gelen alım heyetlerine, Türkiye'deki sağlık hizmetlerini derli toplu güzel bir şekilde anlatıyor. Geçen sene bunu yaptık, bu sene daha iyi bir şekilde yaptık. Geçen sene 160 civarında ülkeden 4 bin 30 alım heyeti gelmişti. Bu sene 165 ülkeden 5 binden fazla alım heyeti geldi. Yani yüzde 25 artış var. Seneye belki 6 bin gelecek. 5-6 bin kişi buraya kadar gelip Türkiye'nin bu alanlardaki imkanlarını görüyorlar. Kendi ülkelerinden bu amaçla insan gönderiyorlar."

Bakan Çavuşoğlu, özellikle tıpta sadece hastanelerin değil, çok kaliteli doktor ve sağlık elemanlarının, aynı şekilde konaklama imkanları ve tıptaki gelişmelerin, orta ve uzun vadedeki tedavilerde Türkiye'yi cazip bir ülke haline getirdiğini belirtti.

Ücretler uygun

"Ücretlere baktığımız zaman, özellike Batı ülkeleriyle kıyasladığımızda çok uygun şartlarda. O neden sigorta şirketleri de Türkiye'ye göndermek istiyor." diyen Çavuşoğlu, klasik turizmi de geliştirmenin önemli olduğuna işaret etti.

"Turist sayısında bu sene ciddi bir artış var. 2014 rakamlarını da geçeceğiz inşallah. Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, yaz aylarında gelen turistin dışında sağlık turizmiyle de gelirleri artırmak istediklerini dile getirdi.

Antalya'da konser toplantısı, seçimler, sağlıkla ilgili son gelişmeleri değerlendirme gibi önemli toplantıların yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuçta ikinci senesinde dünyanın en cazip ve popüler bir fuarı haline geldik. Seneye çok daha iyisini düzenleyeceğiz. Geçen sene Dışişleri Bakanlığının himayesinde olmuştu. Bu sene ise Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde oldu. Cumhurbaşkanımız da geçen seneki başarıyı görünce 'HESTOUREX'e sahip çıkalım, destek olalım' dedi. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Gelecek sene Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok başarılı bir HESTOUREX için kolları sıvadık."

Muhabir: Ayşe Yıldız