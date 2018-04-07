Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2004 yılında dediki 'Nihat Denizli vizyon şehir olacak'. Oldu mu? 'Denizli Türkiye'nin parlayan yıldızı' olacak dedi. Oldu mu? Öyleyse denizli çağ atladı." dedi.

DENİZLİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 -16 yılda Denizli'ye yaklaşık 30 defa geldiğini, bereketi kaçmasın diye söylemediklerini kaydetti.

Denizli'nin makus talihini Recep Tayyip Erdoğan'ın değiştirdiğini belirten Zeybekci, "2004 yılında dediki, 'Nihat Denizli vizyon şehir olacak'. Oldu mu? 'Denizli Türkiye'nin parlayan yıldızı' olacak dedi. Oldu mu? 'Hak ettiğini alacak' dedi. Aldı mı? Öyleyse Denizli çağ atladı. Dualarınızı esirgemeyin. Çünkü bu modeller duayla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da Denizli'nin tarih, kültür, tarım tekstil şehri olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum "15 sene önce herşeyimiz vardı, şimdi fakirleştik" dediğini aktaran Sorgun, şöyle devam etti:

"Fakirleşen sensin. Doğru söylüyor Kılıçdaroğlu, 15 sene önce çok iyi hatırlıyoruz. Sen SSK'nın genel müdürüydün, ilaç kuyruklarımız, hastanede rehin kalan hastalarımız vardı. Milyon liralara alınan ekmeğimiz, simitimiz vardı. Morglarda rehin tutulan cenazelerimiz vardı. IMF'ye borçlarımız vardı. 2019'daki 3 seçimin bana göre sırrı, şifresi daha çok tevazu, daha çok samimiyet, daha çok gayret."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da partisinin kuruluşundan bugüne kadar süreç içerisinde Denizli'nin girdiği her seçimde AK Parti'ye karşı görevini en iyi yapma gayretinde olduğunu söyledi.

Bu ülkeye hizmet eden, gecesini gündüze katan bir lider ile siyaset yapmayı, onunla Türkiye'yi değiştiren, dönüştüren tarihe geçecek AK Partilileri kutlayan Ataş, şunları kaydetti:

"AK kadrolar olarak 16 yıldır milletimizin yüzünü her alanda ak etmeye gayret ederken birileri bu ülkenin önünü kesmeye çalıştı. İçeride, dışarıda birtakım şer odakları demokratik yöntemlerle AK Parti ile baş edemeyenler demokratik olmayan yöntemleri deneme suretiyle her türlü yola baş koydular. Sonuç alamadılar. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vardı, bunun için sonuç almadılar. 15 Temmuz'da eğer FETÖ terör örgütünün çeteleri başarılı olsaydı, milletimiz o gün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına dikkat kesmemiş olsaydı 1960 darbesindeki sonuçla Türkiye baş başa kalacaktı. Ama hamdolsunki milletimiz meydanlara dökülmek suretiyle, 'mesele vatansa, bayraksa, ülkeyse gerisi teferruattır' diyerek, liderinin arkasında adam gibi duruş sergilerdi."

Muhabir: Halil Şahin