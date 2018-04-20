Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Küçücük kızlarımızı dağlara götürüyorlar. Bunu yapanların hepsi Ankara'da keyif yapıyor, yüksek maaşlar alıyor, en lüks yerlerde çocuklarını okutuyorlar. Ama fakir fukaranın çocuğuna dağı gösteriyorlar." dedi.

Fotoğraf: AA/Ekrem Payan

ŞIRNAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Küçücük kızlarımızı dağlara götürüyorlar, ölüme terk ediyorlar. Bunu yapanların hepsi Ankara'da keyif yapıyor, yüksek maaşlar alıyor, en lüks yerlerde çocuklarını okutuyorlar. Ama fakir fukaranın çocuğuna dağı gösteriyorlar. Onları orada ölüme terk ediyorlar. Bu insafsızlığa mani olacak olan sizlersiniz." dedi.

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Özhaseki, AK Parti Şırnak Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrenin yapılacağı Gençlik Merkezi önünde yöresel kıyafetli kadınlar tarafından karşılanan Özhaseki, yiğitliğin cinsiyette değil yürekte olduğunu söyledi.

"Allah sizlerden razı olsun ki en zor günlerde sizler vardınız. O terör örgütünün karşısında sizler göğsünüzü siper ettiniz, Şırnak'a, geleceğinize, bayrağınıza ve ezanına sahip çıktınız." diyen Özhaseki, Şırnak'a hizmet sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şırnak sizin gibi güzel insanların yaşadığı bir şehir. Geçmişteki kötü olaylar inşallah geride kaldı. Devletin buraya yapacağı yatırımlarla bundan sonra hep birlikte bunun keyfini çıkaracağız. Ama bir taraftan da Şırnak'a sahip çıkıp, inşallah kötü günleri görmeyeceğiz. AK Parti'li olmak dertli olmak demektir. Bu milletin derdiyle dertli olmaktır, koşmak ve gayret etmektir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındaki yakın arkadaşları Filistin'in derdini dert etmezse, Filistin'deki mazlumların yanında kimse yer alır mıydı? Hayır. Arakan'da Müslümanlara sahip çıkmasaydık, oradaki Müslümandan bir tek insanın haberi olur muydu? Olmazdı. Suriyeli garibanlara, kapı açan olur muydu? Olmazdı. O yüzden biz dertliyiz, bu ümmetin derdiyle dertliyiz."

Mağdurların, mazlumların ve ezilenlerin yanında yer almaya devam edeceklerini vurgulayan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK'lı zalimlerin her tarafta kan kusturduğu dönemde, Kürt ismini bile kimse söyleyemezken, hiçbir lider ağzına alamazken, bir dertli çıktı ve buradaki sorunlardan bahsetti, Kürt halkının yanında olacağını söyledi. 'Siyasi hayatıma son bile verecek olsalar sonuna kadar o kardeşlerimin yanında mücadele edeceğim.' dedi. Bunu söyleyen başka hiç kimse yoktu. Yiğitçe buradaki problemleri ortaya koyup sonra çözüm noktasında elinden ne geliyorsa onu yaptı. Burada bir kötülük yaşandı, terör örgütü geldi, insanları evinden etti, yaktı, yıktı ve gitti."

Özhaseki, Şırnak'ta 50 bin evde hasar bulunduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hızlı davranarak evlerin büyük çoğunluğunu bitirme aşamasına geldiklerini belirtti.

Sadece Şırnak'ta yaptıkları altyapının uzunluğunun 800 kilometre olduğunu aktaran Özhaseki, bunun neredeyse Şırnak'tan İstanbul'a yol olacağını vurguladı.

Kötülüklere vatandaşların mani olacağını vurgulayan Özhaseki, "Çocuklarınıza, 'Yapma evladım.' diyecek olan sizlersiniz. Çünkü bu çocukları kandırıyorlar. Küçücük kızlarımızı dağlara götürüyorlar, ölüme terk ediyorlar. Bunu yapanların hepsi Ankara'da keyif yapıyor, yüksek maaşlar alıyor, en lüks yerlerde çocuklarını okutuyorlar. Ama fakir fukaranın çocuğuna dağı gösteriyorlar. Onları orada ölüme terk ediyorlar. Bu insafsızlığa mani olacak olan sizlersiniz. Bundan sonra inşallah bunlara sizler de çok dikkat edeceksiniz." diye konuştu.

Kadınların, "Şırnak sizinle gurur duyuyor" sloganları üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Biz sizinle gurur duyuyoruz. Burada bize düşen önce haziranda Sayın Cumhurbaşkanımıza yeniden çok yüksek oranda Şırnak'tan oy vererek birinci seçtirmek, sonra belediyeye sahip çıkmak. Belediyeye sahip çıkılırsa hizmetlerin hepsi daha güzel gelecek. Her gün geleceğiz, buralarda yine sizlere hizmet edeceğiz. Ama o vahşilerin eline bırakırsanız hizmet Allah korusun hak getire. Burada şehrinize, iradenize sahip çıkarak üzerinize düşeni inşallah yapacaksınız."

Tek liste halinde gidilen kongrede, Hatice Atan yeniden AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı seçildi.