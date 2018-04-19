HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Siyasi partiler kanununa ve seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunlara göre HÜDA PAR'ın seçimlere katılma yeterliliği var." dedi.

DİYARBAKIR

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Büyükşehir Öğretmevinde düzenlenen basın toplantısında, HÜDA PAR'ın seçimlerden seçimlere çalışan bir parti olmadığını sürekli sahada vatandaşla diyalog halinde, seçime her an hazırlıklı olan bir parti olduğunu bildirdi.

Kuruldukları günden bu yana vatandaşın menfaatinden yana tavır takındıklarına savunan Yapıcıoğlu, bundan sonra da aynı kararlılıkla siyaset yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gazetecilerin 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde partilerinin durumuna yönelik soru üzerine Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ocak ayında YSK'nın seçime girme yeterliliğine sahip olan partiler listesinde HÜDA PAR yoktu. Siyasi partiler kanununa ve seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunlara göre HÜDA PAR'ın seçimlere katılma yeterliliği var. Başkanlık divanını toplayacağız ve YSK'ya bu yanlışın düzeltilmesi için müracaatta bulunacağız. YSK'nın bu yanlışı düzeltmesini ümit ediyoruz."

Yapıcıoğlu, bugün Başkanlık Divanını, cumartesi günü de Genel İdare Kurulunda seçim ittifakları ve seçimlerle ilgili diğer konuları müzakere edeceklerini ve sonucu daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

Seçim ittifakına yönelik bir soru üzerine Yapıcıoğlu, "Biz kategorik olarak şu veya bu partiyle yaparız şu veya bununla yapmayız diye bir şey söylemedik. Şu an da da söylemiyoruz. Bunları önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. Hem Başkanlık Divanı hem GİK toplantısından sonra bu konular biraz daha netlik kazanacak." diye konuştu.

"Kürt meselesini çözmenin tam zamanıdır" diyen Yapıcıoğlu şunları kaydetti:

"Yasal düzenlemeler Avrupa Birliği istediği için değil veya birileri silah bırakacak diye değil. Milletimiz hakkına kavuşsun haksızlıklar ve huzursuzluklar son bulsun kardeşlik yeniden tesis edilsin ve adalet yerini bulsun diye mesele çözülmelidir. Adımlar atılmalıdır, yasal değişiklikler yapılmalıdır."



Muhabir: Hasan Namlı