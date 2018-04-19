MHP'de seçim hazırlığı başladı

MHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde aday adaylığı başvuruları için stantlar kuruluyor.

ANKARA - ESİN IŞIK

MHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için aday adayı başvuru stantları kuruluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından seçim startını veren MHP, hazırlıklarına başladı.

Bu çerçevede MHP, 21 Nisan Cumartesi günü Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıda, partinin "seçim stratejisini" belirleyecek.

Toplantıda, 60 günlük seçim takvimi içerisinde seçimlerde en üst düzeyde başarının nasıl sağlanacağı ve neler yapılması gerektiği istişare edilecek.

Partinin seçim stratejisinin, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda kullanılan "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganı çerçevesinde "milli beka" ve "cumhur ittifakı"nın" önemi ve gerekliliği ekseninde ele alınıp şekillenmesi bekleniyor.

Strateji belirlenirken daha önceki seçimler öncesinde hazırlanan seçim beyannameleri de değerlendirilecek.

Parti yetkilileri, MHP'nin seçime en hazırlıklı parti olduğunu belirterek kurultay hazırlıkları döneminde teşkilatın alanlarda olduğunu, vatandaşın nabzını tuttuğunu ve kanaatlerini paylaştığını ifade etti.

Aday adaylığı başvuru stantları kuruluyor

MHP Genel Merkezi'nde de seçim hareketliliği yaşanmaya başlandı. Genel Merkez'de aday adaylığı başvuruları için standlar kuruluyor. Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimini açıklamasının ardından partinin belirlediği tarihe göre aday adaylığı başvuruları alınacak.

"Çok yüksek bir sayı bekliyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine hazırlık çalışmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP'nin seçim çalışmalarına hızla başladığını vurgulayan Kalaycı, aday adaylığı başvuruları için gerekli stantların genel merkezde oluşturulduğunu söyledi.

Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu ile ilgili, çok yüksek bir başvuru beklediklerini belirten Kalaycı, "MYK üyeliği için 5 bine varan başvuru gelmişti. Bu seçime yönelik çok yüksek bir sayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, "MHP'ye en iyi şekilde hizmet edebilecek, en yüksek düzeyde oy alabileceğimiz adaylarımızla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak, "Anadolu'nun bütün illerinden MHP ve Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik yoğun bir takdir, teveccüh var. Bunların da seçimde sonucunu alacağız. Alenen insanımız bu seçimde MHP'ye oy vereceğini ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Muhabir: Esin Işık



