Alkolün azı da zararlı

Bilim adamları, her gün bir bardak alkollü içkinin bile insan ömrünü 6 aya kadar kısaltabileceğini tespit etti.

ANKARA

Araştırmacılar, alkolün az tüketilmesinin bile zararlı olduğunu belirledi.

Sonuçları "Lancet" dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı araştırmada bilim insanları, 19 ülkeden 599 bin 912 kişinin alkollü içki tüketme alışkanlıkları inceleyerek 40 yaşından itibaren benzer şekilde içen kişilerin ömrünün ne kadar kısaldığını hesapladı.

Ölüm riski oluşturmayacak alkol tüketme sınırını haftada 5 büyük bira ya da 5 kadeh alkol oranı yüksek şarap (100 gram) olarak tespit eden bilim adamları, az da olsa alkol tüketiminin kalp damar rahatsızlıkları riskini artırdığını vurguladı.

Bilim adamları, araştırmada, haftada 5 ila 10 bardak alkollü içecek tüketmenin insan ömrünü 6 aya, 18 bardak ve üstünde alkollü içki tüketmenin de 5 yıla kadar kısaltabileceğini tespit etti.

Araştırma sonuçlarının az alkol tüketiminin iyi olduğu argümanını tartışmaya açtığını kaydeden bilim insanları, haftalık 100 gram alkol tüketiminin, felç riskini yüzde 14, yüksek tansiyon riskini yüzde 24, kalp krizi riskini yüzde 9, aort anevrizması (damar genişlemesi) riskini yüzde 15 artırdığını bildirdi.

Sheffield Üniversitesinden kardiovasküler profesörü Tim Chico, çalışmanın alkol tüketiminin sağlık açısından hiçbir yararı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Muhabir: Ayşe Doğru



