'Akvaryum adam' su altında hedef yükseltti

Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip olan ve Norveçli Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kıran Karabay, 23 saat 4 dakika olan hedefini su altında 30 saat 20 dakikaya çıkardı.

ÇANAKKALE

Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip olan ve Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kıran Cem Karabay, 23 saat 4 dakika olan hedefini su altında 30 saat 20 dakikaya yükseltti.

Yıldızkoyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda başladığı denemesinde Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kıran Karabay, hedefi olan 23 saat 4 dakikayı da tamamlayıp rekor hedefini 30 saat 20 dakikaya çıkardı.

"Guinness Dünya Rekorları"nın Türkiye'deki tek hakemi Şeyda Subaşı Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'dan itibaren rekortmen Cem Karabay'ın 5'inci Guinness World Records denemesini takip etmek amacıyla Gökçeada'da bulunduğunu söyledi.

Gemici, Karabay'ın saat 03.11 itibariyle kırdığı 15 saat 11 dakikalık rekorun deniz suyunda scuba ile en uzun süre yaşama rekoru olduğunu anımsattı.

Cem Karabay'ı dün saat 12.00 itibarıyla su altına uğurladıklarını anlatan Şeyda Subaşı Gemici, şunları kaydetti:

"İlk hedefi 23 saat 4 dakika idi. Fakat rekor denemesinde bir sorun yaşanmadığından ve 'akvaryum adam' lakaplı Cem Karabay kendini çok rahat hissettiğinden bu hedefini 30 saat 20 dakika olarak değiştirdi. Bu ne demek oluyor? Bugün 24 Nisan tarihi ve saat 18.20 itibarıyla Karabay sudan Türk bayrağı elinde olmak üzere çıkmayı hedefliyor. Ben de kendisini bizzat karşılayarak sertifikasını kendisine teslim edeceğim."

Dalış eğitmeni ve rekor denemesi dalış ekibi görevlisi İbrahim Çelebi de Karabay'ın 23 Nisan'da suya girdiği andan önce birkaç tane hedef belirlediğini aktardı.

Çelebi, "İlk hedefimiz 15 saat 10 dakika olan dünya rekorunu kırmaktı. Bunu gece saat 03.11 itibarıyla kırdık. Şu anda hocamız sudan çıkmadan rekor denemesine devam ediyor. Diğer hedefimiz olan 23 saat 4 dakikalık dereceyi de tamamlamış olduk. Şimdi 18.20 itibarıyla da 30 saat 20 dakikalık dereceyi elde etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rekor denemesi için 6 metre derinlikteki 2 metrelik sembolik Troya Atı'nda yaşayan Cem Karabay, yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında gideriyor.

Karabay, rekorunu 30 saat 20 dakikaya çıkarmak için sembolik Troya Atı'nda kalmaya devam ediyor.

Cem Karabay'ın, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yıl dönümünde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirdiği rekor denemesi başarıyla sonuçlanmıştı.

Gökçeada Kaymakamlığı ve GESTAŞ'ın desteklediği "Akvaryum Adam" lakaplı Karabay, dün saat 12.00'de Yıldızkoyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda başladığı denemesinde, Nils-Roar Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu saat 03.11 itibarıyla kırmıştı.