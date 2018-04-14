'Amacımız bir FIFA gibi bir FIBA gibi olmak'

ANTALYA

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kulüpler İstişare Toplantısı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, federasyon başkanı Hakan Kazancı, yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ile sporcular katıldı.

Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda geleneksel spor dallarına ilginin arttığını söyledi.

Bu ilginin Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katkısının ve iştirakinden kaynaklandığını belirten Kazancı, Dünya Etnospor Konfederasyonunun alt dalı bir federasyon olarak 8 branşla sporlara katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Kültürel değerlere ait, geleneklerin bugüne getirdiği, unutulmaya yüz tutmuş spor dallarını tekrar gün yüzüne çıkartılması için çaba sarf ettiklerini aktaran Kazancı, iki gün sürecek toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, spor kulüp başkanları ve bazı sporcularla istişareler yaptıklarını ifade etti.

Kazancı, spor denince akla ilk futbol ve basketbol geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bunlara karşı değiliz. Tabii ki yapılsın ama bu bir batılının dayatması neticesinde bugünlere gelmiş. Bizim Türki Cumhuriyetler, Orta Asya'daki devlet ve topluluklara ait olan, tabii ki bizim de kültür ve değerlerimizin meydana çıkması lazım. Bizim de amacımız, gayemiz bu. Yakın bir gelecekte, bunu bir lig usulüne daha sonra ise olimpiyat haline getirmek için gayret ediyoruz. Bu da Allah'ın izniyle olacaktır. Bu, olimpiyat haline geldikten sonra daha rahat şekilde tüm dünyaya takdim edilmiş olacaktır. Amacımız bir FIFA gibi bir FIBA gibi olmaktır. Bunlar tabii ki zaman alacaktır. Belki bize nasip olmaz, çocuklarımıza nasip olur ama biz buna bir başlayalım dedik. Hamdolsun üç yıldır uğraşıyoruz. Beklentimizin daha üstünde bir taleple karşılaşıyoruz. Bu da bize ayrı bir güç veriyor ve bizi motive ediyor."

Muhabir: Fatih Hepokur