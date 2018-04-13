Beşiktaş deplasmanda kolay kazandı

MANİSA

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin'in pasıyla topla buluşan Babel, ceza alanı dışında attığı sert şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Caner Erkin'in ortasında Serginho'nun ters müdahale ettiği topla ceza alanında buluşan Negredo, sol çapraz pozisyonda kaleciye rağmen attığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Seleznov'un vuruşunda, kaleci Fabricio topu uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı serbest atışta ceza alanı içindeki Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Beşiktaş farkı 3’e çıkardı. Sol kanattan Pepe'nin pasıyla ceza alanın dışında topla buluşan Babel'in bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

52. dakikada sağ kanattan topla bir süre ilerleyen Quaresma'nın ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta, top direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada savunmadan seken topla sağ çapraz pozisyonda buluşan Bilal Kısa'nın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Deplasmanda 6. galibiyet

Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bu sezon deplasmanda 15. maçına çıkan Beşiktaş, 6. galibiyetine ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, diğer maçlarda 5 beraberlik alırken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun en erken golü

Spor Toto Akhisar Stadı'nda henüz 3. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş'ta Ryan Babel, ligde takımının en erken golüne imza attı.

Siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel ve Talisca'nın daha önce 7. dakikada golleri bulunuyordu.

Sırada kupa var

Ligde haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Akhisarspor 5 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olarak 34 puanda kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 5 maçtır galip gelemiyor.

Ligin 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, bu galibiyetin ardından oynadığı 5 müsabakayı 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayarak sadece bir puan alabildi.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda golsüz berabere kaldıkları rakiplerini mağlup etmek istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi. Rakiplerinin ligde çok renkli maçlar oynadığını kaydeden Güneş, "Ama istikrarsız yapıyla gittiği için istemediği skorlar aldı. Bizim için zordu maç ama erken golün gelmesi ve oyunun kontrolünün bizde olması işimizi kolaylaştırdı. Pas yaparak, oyunun yönünü değiştirerek zaman zaman hücuma çıkarak oyunda etkili olduk." diye konuştu.

Gereksiz top kayıplarıyla rakiplerini gol pozisyonlarına soktuklarını aktaran Şenol Güneş, iyi başladıkları maçı, iyi bitirdiklerini söyledi.

Güneş, tüm oyuncuların çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncuların değişikliği ne kadar az olursa takım o kadar uyumlu olabiliyor. Geçen hafta oynayan orta saha da hücuma iyi toplar taşıdı, bugün de taşıdılar. Ricardo 5 maç sonra döndü, zaman zaman iyiydi, zaman zaman eksik kaldığı dönemler oldu. Bizim arzumuz bütün oyuncuların içinde olduğu bir oyunda olmak. 'Burada oynayanlar çok iyidir, diğerleri kötüdür' demek kolay değil."

Teleset Mobilya Akhisarspor cephesi

Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmadan önceki planlarının çok farklı olduğunu ancak erken yedikleri golün ardından bunları uygulamakta zorlandıklarını söyledi.

Kalelerine gelen ilk 2 topun gol olduğunu kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda 3-0'dan sonra oyun koptu. Yine pozisyonlar bulduk ama rakibimize de çok pozisyon verdik. Oyun olarak istediğimiz gibi gitmedi işler. Rakibimiz çok usta oyunculara sahip. Maçın başında yediğimiz 2 gol, maçı erken kaybetmemize yol açtı. Bize destek veren seyircimizden özür diliyoruz."

Muhabir: Ali Korkmaz