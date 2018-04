Darüşşafaka şampiyon oldu

İSTANBUL

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

İki takımın da savunmalarıyla ön plana çıktığı maçın başında dış atışlardan istediği isabetleri bulamayan Darüşşafaka, dördüncü dakikayı 6-4 geride geçti. Ardından Wilbekin, Sant-Ross ve Muhammed Baygül ile üst üste 3 sayılık basketler bulan ve öne geçen Darüşşafaka, 7. dakika içinde skoru 13-9'a getirdi. Kalan bölümde boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Lokomotiv Kuban'a Kidd, Cummings, Johnson ve Wilbekin ile cevap veren Darüşşafaka, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

Darüşşafaka, ikinci çeyreğin ilk bölümünde Wilbekin'in hem hücum hem de savunmada sergilediği etkili performansla 15. dakika içinde farkı 6 sayıya çıkardı: 27-21. Boyalı alandan skor üretemeyen ve dış atışlara kalan Darüşşafaka karşısında pota altını Qvale ile iyi kullanan Lokomotiv Kuban, çeyreğin bitimine 46 saniye kala beraberliği sağladı: 33-33. Ardından Wilbekin ve Kartal Özmızrak ile 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe basketler bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

İkinci yarının başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Etkili savunmasıyla rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Darüşşafaka, 8-0'lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 49-37. Lokomotiv Kuban, Ragland'ın üst üste kaydettiği 7 sayıyla 29. dakikada farkı 5'e indirdi: 49-44. Kalan bölümde Wilbekin ile serbest atış çizgisinden arka arkaya sayılar bulan Darüşşafaka, final periyoduna 10 sayılık avantajla (55-45) girdi.

Son çeyreğin ilk 5 dakikasında iki takım da sadece 3'er sayı bulurken, 35. dakika Darüşşafaka'nın 58-48 üstünlüğüyle geçildi. Babb, Ragland ve Qvale'nin sayılarıyla 6-0'lık seri yapan Lokomotiv Kuban, 38. dakikada farkı 4'e düşürdü: 58-54. Son 2 dakikaya Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle 61-54 önde giren Darüşşafaka, son anlarda hata yapmadı ve karşılaşmayı 67-59 kazandı.

Darüşşafaka, bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa kupasını müzesine götürdü.

Darüşşafaka şampiyonluk kupasını kaldırdı

Darüşşafaka, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupası verildi.

Darüşşafaka oyuncuları ile teknik heyetine, madalyalarını Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan takdim etti.

Bertomeu, ardından ULEB Avrupa Kupası'nı takım kaptanı Furkan Aldemir'e verdi. Furkan Aldemir, Wilbekin ve Doğuş Özdemiroğlu, kupayı beraber havaya kaldırdı.

Kupa töreninin ardından saha ortasında basın mensuplarına poz veren yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet, Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Ayrıca ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Scottie Wilbekin seçildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Wilbekin ödülünü aldı.

THY Avrupa Ligi biletini kaptı

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Darüşşafaka, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alma hakkını da elde etti.

Yeşil-siyahlı ekip, bir sezon aradan sonra Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda tekrar mücadele edecek.

Kupa ikinci kez Türkiye'de

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı unvanını aldı.

Galatasaray, kupada 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, o dönem farklı formatta oynanan final serisinde ilk maçta 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 78-67 mağlup ederek, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

Erdoğan'dan Darüşşafaka'ya tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt'a tebrik telgrafı gönderdi.

Bakan Bak şampiyon Darüşşafaka'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbolda ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Avrupa şampiyonluğunda emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum."

Muhabir: Emre Doğan