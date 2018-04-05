Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nın ev sahibi Türkiye

ANKARA

Türkiye, 2019 Dünya Para-Tekvando Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu'nun Tunus'un Hammamet kentinde düzenlenen toplantısında 2019 yılındaki şampiyonanın Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

WT Başkanı Chungwon Choue’nin başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısına Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve federasyon dış ilişkiler sorumlusu Ali Sağırkaya katıldı.

Federasyon açıklamasında ayrıca, şampiyonanın 2019 yılı şubat ayı içerisinde İstanbul'da yapılmasının planlandığı bildirildi.

Dünya şampiyonasının Türkiye'ye verilmesinin ardından bir değerlendirme yapan başkan Metin Şahin, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde en önemli organizasyona ev sahipliği yapma hakkını kazandık." dedi.

Şampiyonanın 2020 yolunda büyük önem arz ettiğini anlatan Şahin, "Biz de ev sahibi avantajını kullanarak 2020 yolunda şansımızı arttırmayı planlıyoruz. Engelli sporcularımız, bugüne kadar elde ettikleri sonuçlarla yüz akımız oldu. İlk kez Tokyo'da yer alacak para-tekvando branşında en iyi sonuçları almak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



