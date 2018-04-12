Fenerbahçe'den Cevdet Kömürcüoğlu açıklaması

İSTANBUL

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) ligin 29. haftasında Cevdet Kömürcüoğlu'nu görevlendirmediği belirtilerek, "Geçtiğimiz hafta sahamızda Osmanlıspor ile oynadığımız karşılaşmada ilk attığımız golü, önemli bir hakemlik becerisiyle veren ve tüm hakemlerimiz için örnek teşkil eden hakem Cevdet Kömürcüoğlu’nun, Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almadığını ibretle izlemekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"Süper Lig’de son haftalara yaklaştığımız bu dönemde ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir. MHK tarafından kızağa çekilerek 'cezalandırılan' Cevdet Kömürcüoğlu’na yapılan bu hareketle hakemlere ve tüm kamuoyuna verilmek istenen mesaj gayet açık olup; tarafımızdan ve fair play ruhuna inanan tüm sporseverler tarafından bu mesaj kesinlikle reddedilmektedir. TFF ve MHK'nin bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz."

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maçta, sarı-lacivertli futbolcu Martin Skrtel'in 54. dakikada attığı ilk golü, hakem Halil Umut Meler yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun uyarısıyla vermişti.

Osmanlısporlu futbolcular topun çizgiyi geçmediğini savunarak özellikle yardımcı hakem Kömürcüoğlu'na yoğun itirazlarda bulundu.

Muhabir: Ercan Doğan