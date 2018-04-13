Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 15 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek .

anasayfa > spor 13.04.2018 Istanbul

Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

İSTANBUL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çin'de koşulacak sezonun üçüncü yarışıyla devam edecek.

Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 09.10'da gerçekleştirilecek.

Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 50 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 22

4. Fernando Alonso (İspanya): 16

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

Takımlar klasmanı

1. Ferrari: 65 puan

2. Mercedes: 55

3. McLaren: 22

4. Red Bull: 20

5. Renault: 15

Muhabir: Serhat Bağbars

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