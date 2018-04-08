Marsel İlhan, Antalya'da ikinci oldu

ANKARA

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yıl boyunca ev sahipliği yaptığı Futures Turnuvası'nın 13. haftasında 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Marsel İlhan, teklerde final oynama başarısı gösterdi.

Sırasıyla İspanyol, Rus, Brezilyalı ve İtalyan rakiplerini saf dışı bırakan milli tenisçi, şampiyonluk maçında Avusturyalı Thomas Statzberger ile karşılaştı.

2 saat 42 dakika süren final maçından 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup ayrılan Marsel, ikinci oldu.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar