28 Şubat dönemi Sincan Belediye Başkanı Yıldız'dan açıklama

28 Şubat sürecinde tutuklanan dönemin Sincan Belediye Başkanı Yıldız, "Yıllar geçse de şükürler olsun bir karar çıkmış oldu. Bu karar, bundan sonra böyle şeylere tevessül edilmemesi açısından çok önemlidir." dedi.

ANKARA

28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden, Sincan Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin düzenlediği Kudüs Gecesi programı nedeniyle önce açığa alınan, ardından tutuklanan Bekir Yıldız, 103 sanıklı 28 Şubat davasında verilen kararı AA muhabirine değerlendirdi.

Yıldız, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

28 Şubat sürecinde birçok mağduriyet yaşandığını ve sıkıntı çeken insanlar olduğunu belirten Yıldız, "Gönül isterdi ki 28 Şubat ve benzeri olaylar ülkemizde hiç yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

28 Şubat ve benzeri olayların bir daha ortaya çıkmayacağını çünkü artık eski Türkiye'nin olmadığını ifade eden Bekir Yıldız, "Yıllar geçse de şükürler olsun bir karar çıkmış oldu. Bu karar, bundan sonra böyle şeylere tevessül edilmemesi açısından çok önemlidir. Bir daha böyle olayların yaşanmayacağını düşünüyoruz. Olacak diye de bir kuşkumuz ve endişemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Muhammed Boztepe