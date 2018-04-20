Afrin'de bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

anasayfa > Türkiye 20.04.2018 Hamdi Çelikbaş Ankara

Afrin'de bir asker şehit oldu
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ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 19 Nisan'da Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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