İstanbul'da uluslararası organize suç örgütü soruşturması: 6 tutuklama

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile iki polisin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile iki polisin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 10 şüphelinin, uluslararası suç örgütüne yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.

Savcılık, şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti, yeğeni ve iki polis memurunun da aralarında bulunduğu 7 kişiyi tutuklama, Zindaşti'nin eşi dahil üç kişiyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Sorgu işlemi sonrası nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti ve yeğeni Ekrem Öztunç'un "tasarlayarak kasten öldürme", Seyyid Nurullah Rezai'nin "suç örgütüne üye olmak", Ali Savaşır'ın "suç örgütüne yardım etmek", başkomiser Fatih Yılmaz ile emekli polis memuru Ergül Kapukaya'nın ise "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Nöbetçi hakimlik, tutuklama istemiyle sevk edilen emekli polis memuru Gönen Karakaya'yı adli kontrolle serbest bıraktı. Adli kontrol talep edilen Zindaşti'nin eşinin de aralarında bulunduğu üç şüpheliye de adli kontrol tedbirleri uygulanması karara bağlandı.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Nisan'da uluslararası organize suç örgütü elemanlarının yakalanmasına yönelik operasyonunda, grubun elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile ikisi emekli 4 emniyet mensubunun da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te lüks bir araca yönelik silahlı saldırıda kızı ve şoförü hayatını kaybeden Zindaşti'ye, operasyonda gözaltına alınan bir başkomiser ve polis memuru ile iki emekli polis memurunun, silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelilerin emniyetteki bilgilerini, para karşılığı ulaştırdıkları ileri sürülüyor.

Ayrıca Zindaşti'nin, Dubai'de Çetin Koç'un, İstanbul'da da Saced Karimian ve arkadaşı Muhammet Mer Alamutar'ın öldürülmelerine ilişkin saldırı talimatını verdiği de ileri sürülüyor. Zindaşti'nin, uluslararası uyuşturucu kaçaklığı yaptığı iddiasıyla daha önce tutuklandığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından "Ergenekon" ve "Balyoz" davalarında gizli tanık yapılarak tahliye edildiği belirtiliyor.

Şüpheli Zindaşti'nin, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ve örgütün yargı yapılanmasına mensup üst yöneticileriyle sık irtibat kurduğu da iddia ediliyor.