AGD şehitler için fidan dikti

İSTANBUL

Ataşehir Ferhatpaşa Caddesi üzerinde yer alan boş araziye gelen dernek üyeleri, şehitlerin anısına 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Çevre okullardan gelen öğrenciler de fidan dikimine katkıda bulundu.

AGD İstanbul İl Başkanı Ali Uğur Bulut, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi olarak okullardaki öğrencilerle fidan dikerek şehitleri andıklarını söyledi.

Fidan dikmenin, doğayla iç içe olmanın çocuklar üzerinde çok olumlu bir etki bıraktığını ifade eden Bulut, "Biz bu faaliyetlerimizle çocuklarımıza doğayı, insanları, canlıları ve hayvanları sevmeyi, korumayı, öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Fidan dikiminin ardından, etkinliğe katılım gösteren öğrencilere katılım belgesi verildi.

Muhabir: Harun Polat