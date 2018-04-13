Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi satanlara 13 tutuklama

Mersin ve Adana'da düzenlenen operasyonda, ağır hasar kayıtlı araçları hasarsız gibi göstererek internet üzerinden sattıkları ileri sürülen 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

MERSİN

Mersin ve Adana'daki ortak operasyonda, ağır hasar kaydı bulunan çok sayıda aracı hasarsız gibi göstererek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

Ağır hasar kayıtlı araçları çeşitli yöntemlerle hasarsız gibi göstererek internet üzerinden satışla 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırıp yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 14 kişinin sorguları tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin ve Adana'da ikamet eden bazı şüphelilerin ağır hasar kayıtlı araçları hasarsız gibi göstererek internetten satış yaptığını belirleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatmış, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'in Silifke ilçesi ile Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen 22 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alınmış, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken bir zanlının cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 17 cep telefonu, 52 sim kart, bir ruhsatsız av tüfeği, 490 noter satış sözleşmesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirilmişti.

Muhabir: Sezgin Pancar