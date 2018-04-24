Akdağ ve Demircan depremzedeleri ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Akdağ ile Sağlık Bakanı Demircan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti.

ADIYAMAN

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Akdağ ve Demircan ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Adnan Boynukara ve Salih Fırat depremde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Yavuzselim Mahallesi'ne giden Akdağ ve Demircan ile beraberindekiler, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Akdağ ve Demircan, Samsat Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesini de ziyaret ederek çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Muhabir: Özkan Beyer