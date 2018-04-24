FETÖ'nün mali yapılanmasına yeni iddianame

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla Zekeriya Mete ile Alpaslan Arduç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyle ilgili soruşturma tamamlandı.

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla eski İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, örgüt elebaşı Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan eski İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ile İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında yürüttüğü FETÖ'nün mali yapılanması soruşturmasını tamamladı.

"Bank Asya'ya iki dönemde yatırılan 7 milyon 423 bin lira"

Büro savcılarından Osman Sağlam tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'ne ait paraların iki dilim halinde, örgütle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'ya yatırıldığı öne sürüldü.

Örgüt elebaşı Gülen'in 25 Aralık 2013'te, Bank Asya'ya para yatırılması talimatı vermesi sonrası birlikten ilk paranın 27 Ocak 2014'te yatırıldığı bilgisi verilen iddianamede, 27 Ocak ile 5 Mart 2014 tarihleri arasında birliğe ait 3 milyon 612 bin 214 liranın, başka bir banka hesabından çekilerek Bank Asya'ya yatırıldığı ve bu paranın 76 gün sonra Bank Asya'dan çekilip 3 milyon 685 bin 567 lira olarak özel bir bankaya yatırıldığı ifade edildi.

Bank Asya'ya ikinci kez 17 Haziran -18 Ağustos 2014 tarihleri arasında 3 milyon 811 bin 142 lira yatırıldığı vurgulanan iddianamede, bankada 59 gün tutulan bu paranın da 3 milyon 875 bin 240 lira değerindeyken çekilip bir kamu bankasına yatırıldığı aktarıldı.

"Birlik çıkarını korumak değil, talimat yerine getirme"

Tutuklu şüphelilerden eski İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un, şüphelilerden birliğin eski muhasebe şefi Mehdi Aslan'a bir e-posta gönderdiği belirtilen iddianamede, bu e-postada, "Mehdi Bey 1 ay vadeyle Bank Asya'ya yatıralım lütfen acil" ifadelerinin kullanıldığı dile getirildi.

Şüpheli Zekeriya Mete'nin incelenen telefon HTS kayıtlarına göre, TUSKON’un firari genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile irtibatının olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Bank Asya'ya para yatırılmasının, birlik çıkarlarını korumaktan ziyade FETÖ elebaşı Gülen'in talimatını yerine getirme amaçlı olduğu ve bunun da örgüt üyeliği kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, tutuklu şüpheliler Zekeriya Mete ve Alpaslan Arduç ile Kazım Taycı, Sübet Çiçek, Yasemin Demirbağ, İzzet Selçuk Şağban ve Mehdi Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık onayından sonra İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi. Davanın ilk duruşması 30 Mayıs'ta yapılacak.

Muhabir: Murat Kaya, Murat Paksoy