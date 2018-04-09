Anadolu Ajansı 2017 Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

ANKARA



ANADOLU AJANSI TÜRKANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2018 günü, saat 11'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, G.M.K. Bulvarı 132 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.



Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.



Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanları'nı ibraz ederek katılabilirler.



Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait; bilançoları Genel Kurul Toplantısı'ndan iki hafta önce kanuni süresi içinde G.M.K. Bulvarı 132 Çankaya/ANKARA adresinde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.



Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.







Şenol KAZANCI

Yönetim Kurulu Başkanı









ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Saygı Duruşu ,

2. Toplantı Başkanlığının Seçimi ,

3. Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,

4. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Onaylanması

5. 2017 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması ve Onaylanması

6. 2017 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması

7. 2017 yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,

8. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri Gereğince 2018 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin Yapılması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti,

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

11. Dilek ve Temenniler,

12. Kapanış