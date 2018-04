Van kedilerine özel bakım

Her yıl yerli ve yabancı 50 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Van Kedievi'ndeki 160 kedi, her gün görevliler tarafından tırnak bakımları yapıldıktan sonra tüyleri özenle taranıp görücüye çıkıyor.

VAN - Mesut Varol

Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Van Kedievi'nde aralarında farklı göz renkleri bulunan 160 kedi, her gün görevliler tarafından özel bir bakımın ardından görücüye çıkıyor.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle Van'ın en önemli değerlerinden olan Van kedisi bu özellikleri sayesinde kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi'nde Van'ın en büyük canlı kültür mirası özelliği taşıyan kediler, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Her gün ziyaret öncesi görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılan kediler, manikür, pedikür işlemlerinin ardından uzun tüyleri taranarak görücüler için hazır hale getiriliyor.

"Sabahları sağlık kontrolünden geçiyorlar"

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Van kedilerinin öğrenebilme kapasitelerinin yüksek olduğunu ve yaşadığı evin bir ferdi olma özelliği taşıdığını anlatarak, "Her sabah kedilerimizin gezinti alanlarını dezenfekte ediyor. Haftada iki gün gezinti mekanları çamaşır suyu ile yıkanıyor. Sabahları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra durumlarını gözden geçiriyoruz." diye konuştu.

"Tırnak bakımlarını belli aralıklarla yapıyoruz"

Kaya, merkezin kapılarını ziyaretçilere açmadan önce hayvanların tüm bakımını yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Her gün ziyaret saatleri öncesi hayvanlarımızın tüylerini taradıktan sonra tırnak bakımlarını yapıyor ve sağlıklı beslenmelerini sağlıyoruz. Tırnak bakımlarını belli aralıklarla yapıyoruz. Özellikle agresifliğinden şüphe duyduğumuz kedilerin tırnak bakımını yapıyoruz. Mama kapları ve her birisine ait yatakları var. 15 gün arayla yatak örtülerini değiştiriyor, mama kaplarını da her gün makinede yıkıyoruz. Dolayısıyla hayvanlarımızı ziyaret edenler herhangi bir sağlık riskiyle de karşılaşmıyor."

"Yılda 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz"

Yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerin Van kedilerine ilgisinin giderek arttığını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Yaptığımız farkındalık ve bilimsel çalışmalarla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldik. Özellikle hafta sonu aileler çocuklarıyla yoğun şekilde kedilerimizi görmeye geliyor. Yılda yerli ve yabancı 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu yıl okullardan gelen öğrencileri de hesapladığımızda bu sayıyı aştık. Günün her saatinde burada ziyaretçi bulmak artık mümkün. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle otoparkımızda yer kalmıyor. İnsanlara bu endemik türü sahiplenmelerini tavsiye ediyoruz."

Kırıkkale'den geldiğini anlatan Özge Özcan da "Bu güzelliği dünyada başka bir yerde bulamayız. Bir gözünün mavi diğerinin kehribar olması çok nadir bir durum. Türkiye'deki herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.