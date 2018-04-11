Balyoz'dan yargılanan subaylar FETÖ davasında müdahil oldu

Balyoz davasına bakan ve kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Peksak'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İSTANBUL

Balyoz davasına bakan ve kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üye hakimi Ali Efendi Peksak'ın ''Anayasayı ihlal'', Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Efendi Peksak, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, sanık avukatının yanı sıra Balyoz davasında yargılanan bazı emekli subaylar da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Balyoz davasında yargılanan bazı emekli subaylar, sanık Peksak'ın kendilerini adil yargılamadığını, ancak kendilerinin onun için adil yargılanma istediklerini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Talebin üzerine söz alan sanık Peksak ise Balyoz davasının kumpas olmadığını öne sürerek, emekli subayların davaya katılma taleplerinin reddedilmesini istedi.

Sanık Peksak'ın avukatı ise "Zamanında yapılan tutuklamalar haksızdı, ordumuza yapılan yanlıştı. Şimdi ise hakimlere yanlış yapılıyor. Sizin yaşadığınız yargılama bile bundan daha adildi." iddiasında bulundu. Avukatın bu beyanlarına müşteki subaylar da tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı Akın Gürlek de "Adil yargılama yok, ne demek? Müvekkilinizin ByLock kaydı var." ifadelerini kullandı. Gürlek, mahkemeyi itham edecek beyanlarda bulunmaması gerektiğini belirterek, sanık avukatını uyardı.

Sanık avukatının ise müvekkilinin tutuklanmasına karar veren Bakırköy Adliyesi'ndeki hakimlerin de tutuklandığını söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Gürlek de ''İşte böyle bir örgütle karşı karşıyayız." dedi.

Mahkeme başkanı, daha sonra sanık Peksak'a, "26 bin 224 kez ByLock girişin var. BTK raporunu inceledin mi? Bu konuda beyanda bulunacak mısın." diye sordu. Sanık Peksak da Bylock'un hukuki bir delil olmadığını iddia ederek, bu konudaki raporu kabul etmediğini söyledi.

Peksak, kendisi hakkında duyguyla ve ön yargıyla karar verilmemesini isteyerek, 21 aydır tutuklu olduğunu, bu nedenle tahliyesini talep etti.

Balyoz'dan yargılanan emekli askerlerin katılım talebi kabul edildi

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti , sanık Peksak'ın tutukluluk halinin devamına, emekli koramiraller Kadir Sağdıç, Feyaz Öğütçü, emekli tuğamiraller Hasan Hoşgit ve Ali Sadi Ünsal'ın aralarında bulunduğu emekli subayların davaya katıma talebinin kabulüne karar verdi.

Heyet, bir sonraki celsede FETÖ'den yargılanan bazı hakimler ile gizli tanığın dinlenilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya

