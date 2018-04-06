Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın Japonya'da afetle mücadele mesaisi

Başbakan Yardımcısı Akdağ, 3 günde başbakan, başbakan yardımcısı ve 5 bakan ile bir araya geldi, 2 acil durum tatbikatına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ (sağda), Japonya'daki temasları kapsamında sismik izolasyon teknolojilerine ilişkin bilgi aldı ve bazı resmi temaslarda bulundu. ( Tevfik Durul - Anadolu Ajansı )

TOKYO - TEVFİK DURUL

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yoğun geçen Japonya ziyaretine ilişkin "Japonya ile bundan sonra ortak bir eylem planı hazırlayarak afetle mücadele alanında beraber çalışma düşüncemiz, Japon tarafından büyük oranda kabul gördü." dedi.

Akdağ, Japonya'ya 3 günlük resmi ziyareti sırasında 5 bakan, başbakan yardımcısı ve başbakanla görüştü, 2 acil yardım tatbikatına katıldı ve çok sayıda temasta bulunarak ülkede afetle mücadele konularına ilişkin bilgi aldı.

Görüşmelerinde afetle mücadelenin yanı sıra yaşlı bakımı ve Türkiye'de depreme dayanıklı binaların inşası gibi konuların da gündeme geldiği Akdağ, Japonya ile söz konusu alanlarda potansiyel iş birliği fırsatlarını da masaya yatırdı.

AA muhabirine Japonya temaslarını değerlendiren Akdağ, acil durum ve afet konularda Türkiye'nin en yoğun iş birliği yaptığı ülkenin Japonya olduğunu belirtti.

Akdağ, 2 ülkenin de deprem kuşağında yer aldığını dile getirerek, 1999'daki Marmara depreminde Türkiye'de yaklaşık 20 bin kişinin, 2011'de Japonya'da Sendai'de meydana gelen deprem ve tsunami faciasında da yaklaşık 19 bin kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Ortak eylem planı

Japonya ile bundan sonra ortak bir eylem planı hazırlayarak afetle mücadele alanında beraber çalışma düşüncesinin Japon tarafından büyük oranda kabul gördüğüne dikkati çeken Akdağ, "Bunun yanı sıra Japon sermayesini Türkiye'de depreme dayanıklı bina inşası için daha aktif nasıl kullanabileceğimiz konusu gündemimizde." diye konuştu.

Akdağ, Tokyo temaslarında bu alanda Japonya ile üçüncü ülkelerde afetle mücadele ve insani yardım konularında ne tür ortak çalışmalar yapılabileceğinin masaya yatırıldığına işaret ederek, bu konularda büyük oranda fikir birliği sağlandığını aktardı.

Özellikle Başbakan Şinzo Abe ile görüşmesinde söz konusu alanlarda iş birliği düşüncesini dile getirdiğini söyleyen Akdağ, gündemindeki bir diğer konunun ise yaşlı nüfus olduğu bilgisini verdi.

Akdağ, Japonya'nın yaşlı nüfus sorununa dikkati çekerek, bu ülkede yaklaşık 6 milyon bakıma muhtaç yaşlının bulunduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'deki genç iş gücü potansiyelinin Japonya'daki yaşlıların bakımı yönünden değerlendirilebileceğini belirten Akdağ, bu başlıkta da ilerleyen dönemde iki ülkeden bakanlıkların koordinasyonunda çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Akdağ'ın Japonya programı

Başbakan Yardımcısı Akdağ, salı günü başladığı Japonya temasları kapsamında Başbakan Şinzo Abe tarafından kabul edildi ve Başbakan Yardımcısı Taro Aso ile bir araya geldi.

Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Hachiro Okonogi, Yaşlı Bakımından Sorumlu Devlet Bakanı Masaji Matsuyama, Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii, İçişleri ve İletişim Bakanı Seiko Noda ve Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Katsunobu Kato ile görüşen Akdağ, ayrıca 2 deprem tatbikatına katıldı ve Tokyo ile Sendai kentlerinde çok sayıda temasta bulundu.

İktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) Genel Sekreteri Tashihiro Nikai ile de bir araya gelen Akdağ, dün de 2011'de deprem ve tsunaminin vurduğu Sendai'ye giderek afetin yol açtığı hasar ve kentteki yeniden yapılandırma çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Akdağ'a Japonya temaslarında AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu eşlik etti