Çaldıkları eşyaları spotçuya satmışlar

Konya'da 11 ayrı ev ve iş yerinden 30 bin lira değerinde elektronik eşya ve silah çaldığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin, çaldıkları elektronik eşyaları, spotçuya sattıkları belirlendi.

KONYA

Konya'da 11 ayrı ev ve iş yerinden 30 bin lira değerinde elektronik eşya ve silah çaldığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ve Meram ilçelerinde son bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık şüphelisinin kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, yaşanan kovalamaca sonucu Muhammet Emre N'yi (26) yakaladı.

Şüphelinin polisteki ifadesinde, eve hırsızlık amaçlı girdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının, hırsızlık için gerekli olan tornavida ve parmak izini gizlemek için eldiven aldığını, çaldığı malzemeleri de bir spotçuya düşük fiyattan sattığını anlattığı belirtildi.

Polis ekipleri, şüphelinin ifadesi doğrultusunda, hırsızlık yaptığı ileri sürülen arkadaşı Mehmet A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, çalınan malzemelerin satıldığı spotçuya baskın düzenleyerek, yaklaşık 30 bin lira değerindeki diz üstü bilgisayar, tablet, tabanca, tüfek, fotoğraf makinesi, kamera ve cep telefonlarına el koydu. Çalıntı malzemeler daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Emre N, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.