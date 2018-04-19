TİKA'dan Arakanlı Müslümanlara gıda yardımı

ANKARA

Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yönelik Kazakistan'ın yaptığı yardımlar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde mültecilere ulaşmaya başladı.

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'teki dağıtım noktasında pirinç, yağ, mercimek ve benzeri malzemelerin yer aldığı gıda ile hijyen paketleri 2 bin Arakanlı aileye verildi.

Gıda dağıtımına, Kazakistan'ın İslamabad Büyükelçisi Barlybay Sadykov da katıldı.

Ramazan ayı boyunca sürecek dağıtımlarla bölgedeki 20 bin aileye yardım paketlerinin ulaştırılması hedefleniyor.

2017'de Myanmar'da Müslümanlara yönelik saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 671 bin 500'e ulaştı.

Bangladeş'e göç dalgalarının başladığı ilk dönemlerde bölgeye birçok uluslararası kuruluş tarafından yardımlar ulaştırılmasına rağmen, hükümet yetkilileri uluslararası toplumun bölgeye ilgisinin giderek azaldığını ifade ediyor.



Muhabir: Ömer Faruk Yıldız