Elazığ'da, Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında çocuklar tarafından atık malzemelerden yapılan 258 oyuncak sergilendi.

ELAZIĞ

Bir alışveriş merkezinde sergilenen oyuncaklar, çocuklardan büyük ilgi gördü. En çok beğeni alan 3 oyuncağın sahibine çeşitli hediyeler verilecek.

Genç Kızılay İl Başkanı Mustafa Enes Daş, geçen aylarda proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ekipleriyle şehrin tüm merkez okullarını dolaştıklarını belirten Daş, "Atılan malzemeler ve kullanılmayan eşyalardan yeni bir oyuncak yapın dedik. Tam 58 farklı okuldan başvuru aldık ve 500'ün üzerinde öğrencimiz başvuru yaptı. Sergimizde toplamda 258 oyuncak mevcut." diye konuştu.

❮ ❯ Çocuklar atık malzemelerden oyuncak yaptı Elazığ'da, Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında çocuklar tarafından atık malzemelerden yapılan 258 oyuncak sergilendi. ( Fikret Kavğalı - Anadolu Ajansı ) 21.04.2018 Fikret Kavğalı 1 / 10

Böylesi bir serginin ilk defa düzenlendiğini dile getiren Daş, çocukların inanılmaz bir iş başardığını aktardı.

Daş, "Genellikle şişeleri kullanarak oyuncaklar yaptıklarını gördük. Bunun yanında kartondan güzel oyuncaklar da elde etmişler. Atılacak birçok malzemeyi nasıl kullandıklarını bizlere gösterdiler." şeklinde konuştu.

Projeyle ülkedeki çocukların rengini değiştirmek istediklerini vurgulayan Daş, tüm katılımcılara başarı sertifikası verileceğini kaydetti.

Bidondan oyuncak yapan Abdullah Revan Şera da ilk defa böyle bir iş başardığını söyledi.

Muhabir: Fikret Kavğalı



