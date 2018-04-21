SOLOTÜRK'ten Manisa'da muhteşem gösteri

MANİSA

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Manisa'da gösteri yaptı.

42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK ekibinin gösterisi, Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Emrah Bayrı'nın anlattığı gösteri sırasında, SOLOTÜRK F-16 Uçuş Ekibi Komutanı Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 uçağının kokpitinden sağlanan telsiz bağlantısı ile Manisalıları selamladı.

❮ ❯ SOLOTÜRK Manisa'da gösteri yaptı Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da gösteri gerçekleştirdi. ( Zekeriya Güneş - Anadolu Ajansı ) 21.04.2018 Zekeriya Güneş 1 / 9

Bayrı, gösteriyi izleyen vatandaşlara, uçağın hızının saatte 200 kilometreden bin 200 kilometreye ve 21 kez kendi ekseninde dönerek 5 kilometreye yüksekliğe kadar çıktığını aktardı.

Akrobatik hareketler hakında da bilgi veren Bayrı, gösteri anında çok farklı teknik ve alanlarda manevra yapıldığını dile getirdi.

Gösteri yaklaşık yarım saat sürdü.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ise SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının milletin gururu olduğunu ifade ederek, "Onlara teşekkür ediyoruz. Yüreğimiz bugün onlarla çarptı. Çok harika bir gösteri düzenlediler. Başından sonuna kadar tüm halkımızla dikkatle izledik. Gurur duyduk. SOLOTÜRK ve ekibine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise güzel bir gösteri olduğunu belirterek, "Görev alan subaylarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bir kere daha tüm Manisalılar gördü ki Türk ordusuna güvenmekte ne kadar haklıyız, bu ordumuz ve hava kuvvetlerimiz var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta kalacaktır." dedi.

Muhabir: Zekeriya Güneş