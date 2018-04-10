Çukurca'da bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kazaen uçurumdan düşen bir asker şehit oldu.

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kazaen uçurumdan düşen bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyon sırasında kazara uçurumdan düşen bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kazada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul