Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidecek

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in davetlisi olarak Güney Kore'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in davetine icabetle, 2-3 Mayıs tarihlerinde bu ülkeye bir devlet ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Özbekistan ziyaretinin ardından gerçekleşecek Güney Kore ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisini de ziyaret ederek Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile bir araya geleceği, önde gelen Koreli şirket yetkilileri ile de görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kore Yarımadası'nda istikrarın tesis edilmesi çabalarının yoğunlaştığı önemli bir süreçten geçilmektedir. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in

bu süreçte ortaya koyduğu siyasi irade, taraflar arasında diyalog ve işbirliği ortamının oluşmasına imkan sağlamaktadır. Türkiye, tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası'nın geleceği ile ilgili görüşmeleri değerli bir fırsat olarak görmekte ve sorunun çözümü yönündeki çabaları desteklemektedir."



Muhabir: İlkay Güder