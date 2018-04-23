Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM'nin kuruluş yıl dönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT'nin dünya çocuklarını böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle milletin evinde, bu Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, TRT tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" törenine katıldı.

Programın sunuculuğunu "Ayla" filminin oyuncularından İsmail Hacıoğlu ile filmin Güney Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol yaptı.

Küçük oyuncu Kim Seol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ellerinden tutarak kürsüye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98'inci açılış, kuruluş yıl dönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT'nin dünya çocuklarını böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle milletin evinde, bu Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuk çocukların rengarenk giysileriyle, sergiledikleri folklorik gösterileriyle bu akşam izleyenleri dünyanın dört bir yanına götürdüklerini belirten Erdoğan, "Bizleri mutlu ettiniz, sizleri çok sevdik." diye konuştu.

Toplam 40 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların Bursa'da misafir edildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İki gündür buradasınız, 'herhalde bizden ayrılmayacaksınız değil mi?' Biz, sizleri önümüzdeki 23 Nisan'da da burada bekliyoruz. 'Tekrar gelmeye var mıyız?' Bütün bu güzellikleri gidince annenize, babanıza, yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza anlatın. Önümüzdeki yıl yine bekliyoruz, sizlerle yine bir arada olacağız. Eşimle birlikte sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz ve gözlerinizden öpüyoruz. Nice 98 yıllara inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve 40 ülkeden gelen çocuklarla aile fotoğrafı çektirdi.

Külliyenin bahçesine devasa legolar getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelişlerinde, ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından karşılandı.

Erdoğan ve eşi, Külliyenin bahçesinde devasa legolardan yapılan koridordan, konuk çocuklardan oluşan kortej eşliğinde yürüdü.

Daha sonra, farklı ülke bayraklarının yer aldığı "23 Nisan Çocuk Şenliği" yazılı bölüme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada minikleri selamladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene katılmak üzere salona girdi.

İçeride büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan çifti, salondaki çocukları selamladı, engelli çocukların yanına giderek onlarla tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Konuşmalar öncesinde "40 Ülke" ile "World Citizen" ismindeki gösteriler konuklara izletildi.

Muhabir: İlkay Güder