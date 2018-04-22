Dünya liderlerine 'barış ekmeği' gönderildi

Fotoğraf: AA/Ammar Nas

İSTANBUL

Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 50 çocuğun ülkelerinin unlarından hazırladıkları "Barış ekmeği", dünya liderlerine gönderildi.

Esenler Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler'de Pişiriyoruz" sloganıyla düzenlenen 9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşti.

Burada konuşan TİKA Başkanı Serdar Çam, çok anlamlı bulduğu bu etkinlikte birçok ülkenin, mazlumların sesinin duyurulduğunu söyledi.

TİKA olarak böyle bir etkinliği destekledikleri için gurur duyduklarını ifade eden Çam, "Arkada hazırlanan bu ekmek aslında fiili ve kavli olarak da bütün dünyaya gidiyor. Arakan'da, Bangladeş'teki kamplarda mutfaklarda her gün 20 bin kişi için yemek pişiyor, bunları yapanlar sizlersiniz. Bütün Türkiye'nin destekleriyle katkı verenlerin imkanlarıyla en güzel şekilde sıcak yemek pişiyor. Günlerce aç, susuz gelen o insanlar ilk lokmaları belki sizlerin sağladığı, dolaylı olarak devletimize verdiği imkanlarla sağlanıyor. Dolayısıyla buradaki ekmek gerçekten çok anlamlı, temsili değil, fiili olarak bütün dünyaya giden bir mesaj ve fiili bir durumun yansıması." diye konuştu.

Çam, çocuklarla egemenlik kavramının birbiriyle alakalı olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Egemenliği olmayan, kendi başına iradesi olmayan, parlamentosu olmayan bir devletin devlet olma imkanı yok. 15 Temmuz'da da bunu gördük. İlk bombalar buraya düştü. Bugün TİKA olarak pek çok ülkede egemenliğin korunması için mücadele veriyoruz. Mali'de parlamentoyu onardık. Somali'de parlamento çalışması başlıyor. Bağımsızlığın simgesi kendi ayaklarının üzerinde durmak üzere yapılan bütün çalışmalara öncelikli olarak egemenlik ruhunun verilmesi lazım. Aslında egemenliğin de ne kadar büyük bir nimet olduğunu burada ortaya koymuş oluyoruz. Bağımsız olan devletler kendi kaynaklarını koruma gücüne de ulaşmış oluyor. Bu ruhu yaşamamış olan birçok devlet maalesef emperyal bir bakış açısı içinde tüketim topluluklarının kölesi haline dönüşmüş durumda. Onun için bir bakıma geleceğe yatırım olarak görülen bir faaliyet yapılıyor. İnşallah her yıl artarak devam edecek."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise 24 Haziran'da siyasi bir bahara gireceklerini anlatarak, bu seçimin ülke adına çok önemli olduğunu aktardı.

Çamlı, 24 Haziran'daki seçimi dua mahiyetinde bir seçim olarak değerlendirdiğini kaydederek, "24 Haziran duası. Milletçe en önemli dua vaktimiz seçimler. 24 Haziran dua gününe çok iyi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Bütün eşimize, dostumuza söylememiz gerekiyor. Biz şu yakın tarihe kadar yaşadıklarımıza layık bir millet değiliz. Biz güçlü bir devlet, zengin bir millet olmaya layığız. Zaten öyleydik yine öyle olacağız. Bütün dünyadaki insanlara 24 Haziran'da gidip oylarını kullanmaları için haber vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Önemli 3 kavram; çocuk, ekmek ve barış"

Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da festivalin herkes adına hayırlı olmasını dileyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi.

Göksu, 9 yıl önce bu programa başladıklarında da dünyanın değişik yerlerinde yine kan ve göz yaşının olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O zaman da yine dünyanın değişik yerlerinde çocuklar kimsesiz kalıyordu. O gün '23 Nisan'la ilgili farkındalık oluşturacak ne yapabiliriz?' diye istişare ettiğimizde 3 kavram üzerinden bir gayretin içerisine girmiştik. Dünyada insanın hayatında çok önemli olan 3 kavram var. Çocuk, ekmek ve barış. Çocuk, bir insan için hayatta hayatını ortaya koyabileceği, onun uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınamayacağı Allah'ın insana verdiği en kıymetli varlık. Barış, bir insanın hayatını insan onuruyla yaşayabileceği en önemli kavram. Üçüncüsü ise bir insanın hayatta en çok kutsadığı; ekmek. Desek ki dünyanın değişik yerlerinden gelen çocuklar bir mektup yazsa ve bunun yanına da barış ekmeğinin bir parçasını koyarak 'Ey dünya liderleri. Artık yeter. Çocuklar yetim kalmasın. Emperyalist duygularınız için ülkelerimizi işgal etmeyin. Kan akıtmayın.' deseler. Acaba bu ülkeler bir nebze olsa bunu düşünür mü diye bu yola çıktık. 9 yıldır bu yolu yürüyoruz. Dünyada huzur ve barış gelinceye kadar biz yola devam edeceğiz."

Çocuklar, ülkelerinden getirdikleri unlarla "Barış ekmeği" hazırladı

Festival kapsamında Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul'a gelen 50 çocuk ülkelerinin unlarını kullanarak "Barış ekmeği" hazırladı.

TİKA Başkanı Serdar Çam, milletvekili Çamlı, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Belediye Başkanı Göksu ekmeğin mayasını kattı.

Daha önceden hazırlanan ekmeğin pişirilerek fırından çıkarılmasının ardından Serdar Çam ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ekmeği dilimledi. Dilimlenen ekmekler, çocukların mesajlarıyla birlikte aralarında ABD Başkanı Donald Trump , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu dünya liderlerine gönderilmek üzere PTT yetkililerine teslim edildi.

Çam, Göksu ve katılımcı çocuklar, "Barış Duvarı"nın açılışını da gerçekleştirdi.