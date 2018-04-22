Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak

Hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdu terk etmesiyle, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde artarak gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünün yağışsız geçeceği tahmin edilen yeni haftada hava sıcaklıklarının Ankara'da 27, İstanbul'da 26, İzmir'de 30, Antalya'da 27, Samsun ve Erzurum'da 20, Diyarbakır'da 28 derecelere ulaşması bekleniyor.

Muhabir: Selma Kasap