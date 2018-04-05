Erbilli Türkmen'in ömürlük müzik arşivi

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ERBİL - İdris Okuducu

Irak'ta onlarca yıldır Türkmenler başta olmak üzere birçok ses sanatçısının eserlerini toplayan Emcet Esad Mecid, ömür verdiği müzik arşivini gözü gibi korumaya devam ediyor.

Irak'ın Erbil Türkmenlerinden Mecid, küçük yaşlarda başlayan müzik ve arşivcilik tutkusunu AA muhabirine anlattı.

Mecid, stüdyo ve müzik işine 1952 yılında, henüz 8 yaşındayken dayısının yanında başladığını, o günden bu yana yaklaşık 66 yıldır muazzam bir arşiv oluşturduğunu söyledi.

Dayısının yanında 24 yıl çalıştıktan sonra 1976'da "Nas" adında kendi stüdyosunu kurduğunu aktaran Mecid, Erbil, Musul ve Bağdat'tan birçok şarkıcının bu stüdyodan kaset çıkardığını dile getirdi.

Kasetlerden önce iyi bir plak koleksiyonu olduğunu belirten Mecid, "Erbil'e ilk defa Bağdat'tan 1970'te kaset geldi. Tüm plak arşivimi kasetlere dönüştürdüm. Şu anda hem plak hem de kaset arşivim ilk günkü gibi duruyor. Şimdi de CD ile hard disklerde farklı yerlerde muhafaza ediyorum. Bazı ses sanatçılarının arşivleri kasetlerde olduğu gibi duruyor. Onları CD veya dijital ortama dönüştürecek vaktim olmadı." diye konuştu.

66 yıllık müzik arşivi

Mecid, 66 yıllık koleksiyonunun bir bölümünü Erbil'de restore edilen tarihi kale içinde hükümet tarafından tahsis edilen "Müzik Arşivi" evinde sergiliyor.

Daha önce böyle bir imkânı olmadığını söyleyen Mecid, yaklaşık 2 yıl önce Erbil Valisi Nevzad Hadi'nin, kent merkezinde sahip olduğu özel stüdyosunu ziyaret etmesinin ardından bu tarihi evin kendisine tahsis edildiğini dile getirdi.

Burada kısmen de olsa kente gelen turistlere Arapça başta olmak üzere Türkmence ve Kürtçe müzik arşivini gösterme fırsatı yakalayabildiğini belirten Mecid, "Arşivimin çoğu evimin altındaki depoda duruyor. Onları çıkarıp sergileyebileceğim çok geniş alanım maalesef yok." dedi.

Mecid, arşivindeki plak, kaset, CD gibi parçaların sayısını tam olarak bilmediğini, ancak Irak'ın en eski ses sanatçıları Yahudiler başta olmak üzere Arapça, Türkmence, Kürtçe ve diğer dillerde seslendirilen tüm plak ve kasetlerin kendisinde bulunduğunu vurguladı.

Araştırmacılar arşivini istiyor

Irak'ın zor şartlardan geçmesine rağmen, arşivini onca yıldır gözü gibi koruduğunu gururla anlatan Mecid, araştırmacıların da arşivine ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki ses sanatçıları ve müziğiyle ilgilenen araştırmacılarla bazı enstitüler bana muhakkak uğrayıp arşivimden yararlanmak istiyor. Ancak para teklif etmelerine rağmen değerli kaset ve plakların orijinallerini satmaya yanaşmıyorum."

"İbrahim Tatlıses arşivimden yararlandı"

Mecid, arşivinden yararlanan ünlüler arasında İbrahim Tatlıses'in de olduğunu söyledi. Mecid, Tatlıses'le ilgili hatırasını şöyle anlattı:

"İbrahim Tatlıses, 2011 yılında stüdyoma geldi ve bölgedeki ses sanatçıları tarafından seslendirilen Zara şarkısının farklı versiyonlarını istedi. Kaç şarkıcı varsa, arşivimde hepsini tek tek dinledi ve Erbil'in ünlü Türkmen sanatçılardan bir seçki istedi. Hepsini kendisine hazırlayıp kendi ellerimle teslim ettim. Daha sonra İbrahim Tatlıses bu şarkıları seslendirdi."