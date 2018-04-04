Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi KİPTAŞ'a satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi için yapılan ihaleyi, KİPTAŞ kazandı.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, "Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı İhalesi" modeli ile yapılan ihale, belediyenin Saraçhane Binası- Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine istinaden kapalı teklif usulüyle yapılan hasılat paylaşımı ihalesi için yeterlilik komisyonuna 4 firma dosya verdi.

Yeterlilik komisyonunca yapılan inceleme neticesinde gerekli şartları sağlayamadığı için Kalyon İnşaat San. ve Tic. AŞ yeterlilik alamadı. Diğer üç firmanın dosyaları ise uygun bulundu.

İhalede, fiyat teklif zarfları açıldığında 2 firmanın teklifi uygun bulundu, YDA İnşaat San. ve Tic. AŞ'nin 1 milyar 352 milyon 560 bin liralık teklifi, ihale şartnamesinde belirtilen asgari idare payı tutarının altında kaldığından, YDA firması da ihaleden elendi.

İhaleye, KiPTAŞ AŞ ile Cengiz İnşaat+Gür Yapı İş Ortaklığı arasında devam edildi. Cengiz İnşaat+Gür Yapı İş Ortaklığı, yeni teklif vermeleri istense de pey sürmeyerek ihaleden çekildi. İhalede tek kalan KİPTAŞ AŞ ile fiyat pazarlığı yapıldı.

KİPTAŞ AŞ ile yapılan pazarlık neticesinde arsa, 2 milyar 660 milyon lira satış toplam geliri, yüzde 52,20 oranında idare payı ve 1 milyar 388 milyon 520 bin lira+KDV asgari İBB payı bedelle KİPTAŞ AŞ'nin oldu.

Muhabir: Semra Orkan