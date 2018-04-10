FETÖ sanığı 4 bin liraya 'sahte ehliyet' yaptırmış

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Zekeriya S. ve tutuksuz yargılanan eşi Özlem S. ile avukatı hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Zekeriya S. ve eşi Özlem S, "ByLock" kullandıkları iddialarını kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Zekeriya S, 2002'de üniversite eğitimi aldığı dönemde iki yıl cemaat evlerinde kaldığını belirterek, "Terör örgütünün evlerinde kalmam dışında herhangi bir eylemim söz konusu değildir. ByLock kullanmadım." dedi.

Bank Asya hesabında bulunan parayı herhangi bir talimatla yatırılmadığını ileri süren Zekeriya S, şöyle devam etti:

"2013 yılında arabamı satmıştım. Bank Asya hesabına bu parayı yatırmış olabilirim. Ayrıca bedelli askerlik yapmak için para biriktiriyordum. Ailemin gönderdiği paralar bu hesaba yatırılmış olabilir. Ankara'da Emniyet Müdürlüğünün alt tarafında bulunan acentelerde çalışan, soyadını hatırlamadığım Samet isimli şahıs 4 bin lira karşılığında yakalandığımda üzerimden çıkan ehliyeti hazırlamıştı. FETÖ evlerinde birlikte kaldığım arkadaşım Şahin O. hakkında soruşturma başlatıldığını duyunca korkudan sahte ehliyet hazırlattım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, sanıkların ByLock içerik yazışmalarının dosyaya eklenebilmesi için duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

Muhabir: Selçuk Kızıldağ