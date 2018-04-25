'Havacılıkta Türkiye algısı değişmeye başladı'

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Eurasia Airshow Antalya'da başladı. Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, organizasyonun açılışında katılarak konuşma yaptı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

ANTALYA

Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta önemli mesafe kat ettiğini belirterek, "Türkiye'nin havacılıkta önemli bir oyuncu olmayacağı algısı değişmeye başladı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Eurasia Airshow başladı.

Demir, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de böyle bir etkinlik gerçekleşmesinin havacılığa verilen önemi, havacılık sektörünün ulaştığı seviyeyi gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin havacılıkta önemli bir oyuncu olmayacağı algısının değişmeye başladığına dikkati çeken Demir, "Türk Hava Yollarının etkileyici gelişimi yanında sivil alanın dışındaki projeler F16 modernizasyonu, A400M programındaki katkımız, F35 programına ortak ülke olarak katılımımız, Göktürk-1, Göktürk-2 gibi uydu projelerimiz, ATAK helikopteri, Genel Maksat Helikopteri gibi projelerimiz, eğitim uçağı, jet uçağı, savaş uçağı projelerimizi alt alta koyduğumuzda, çeşitli uydu, roket, füze fırlatma sistemlerimizin de proje halinde masa olduğunu düşündüğümüzde Türkiye, havacılıkta önemli bir çıkış yapma niyetinde olan ve bu çıkışın işaretlerini vermiş bir ülkedir. Bu 'airshow'da bunun işaret fişeğini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Fuara uluslararası katılımın gelecek yıllarda gittikçe artmasını ümit ettiklerini vurgulayan Demir, Türkiye'nin bütün imkanlarıyla savunma ve havacılık alanına sürekli yatırım yapmasının, büyük üreticilerle iş birliklerine imza atmasının, bir dizi ortak projelerde yer almasının yeni projelere kapı açması açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Eurasia Airshow ile Antalya'da dünya çapındaki fuarlara yeni bir halka eklendiğini, kentin yeni bir markaya kavuştuğunu dile getirdi.

Karaloğlu, organizasyonun, ülkeler ve firmalar arasında önemli ilişkiler ve iş bağlantıları kurulmasına vesile olması dileğinde bulundu.

Muhabir: Göksel Yıldırım, Sevgi Ceren Gökkoyun