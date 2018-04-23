Helikopterler çocuklar için havalandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığını ziyaret eden çocuklar için havalanan helikopterler gösteri yaptı.

Fotoğraf: AA/Yılmaz Kazandıoğlu

HAKKARİ

Hakkari Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Hakkari Geleceğimizin Teminatı Çocuklarla Geleceğe Yürüyor" etkinliği düzenlendi.

Otluca Köyü Santral Tepe'deki etkinliğe Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci, vatandaşlar ve askerler katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 2 kilometre mesafede bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Şehitliğine kadar yürüdü.

Burada konuşan Vali Toprak, şu anda ziyaret ettikleri ve içinde bulundukları mekanın Türkiye'nin en savaşçı, en cesaretli, en kahraman birliklerinden biri olduğunu söyledi.

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, bağımsızlığımız, ülkemiz ve milletimiz için gözünü kırpmadan şehitler veren tam bir kahramanlar yuvasıdır." diyen Toprak, şunları aktardı:

"Bu kahramanlar bizlerin, sizlerin, Hakkarimizin, İstanbul'un, Trabzon'un, Antalya'nın huzuru için güveni için rahat bir şekilde uyuyabilmemiz için görev verildiğinde gözlerini kırpmadan her türlü göreve ölümü göze alarak canları pahasına kahramanca atılan komandolardır."

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Tuğgeneral Tayanç da "Hakkari geleceğimizin teminatı çocuklarla 7'isinden 70'ine düşünerek, akıl ederek şer odaklarını kesinlikle aralarına katmayarak, değerlerine ve emanetlerine sahip çıkarak, kararlılıkla birlik ruhu içerisinde bugün olduğu gibi gelecekte de inşallah geleceğe umutla yürüyecektir." dedi.

Askerlerin komando andını okumasının ardından atak ve skorsky helikopterler gösteri uçuşu yaptı.

Üzerlerinde uçan helikopterleri büyük heyecanla izleyen çocuklar, sık sık alkış tuttu.

Daha sonra pilotlar kullandıkları helikopterleri tanıttı. Ardından çocuklar hayatlarında ilk kez yakından görme fırsatı buldukları helikopterlere binmenin heyecanını yaşadı.

Çocuklar daha sonra Vali Toprak ile Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tayanç'ı makamında ziyaret etti.

Tayanç'ın çeşitli hediyeler verdiği çocuklar, oyun parklarında oynadıktan sonra kent merkezine döndü.

Muhabir: Yılmaz Kazandıoğlu