'Hizmetçinin gasp senaryosu'

Kadıköy'de yanında çalıştığı yaşlı kadını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu kadın hizmetçi ve arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL



Kadıköy'de yanında çalıştığı yaşlı kadını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu kadın hizmetçi ve arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Feneryolu Mahallesi'nde ikamet eden M.B.'nin (84) yanında hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Gülshen E. (48) apartmandaki bir komşusundan "Eve gelen iki erkek ellerimizi ve ayaklarımız bağlayarak bizi gasp etti" diyerek yardım istedi.

Eve gelen komşular, hizmetçi ve yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını çözdü.

Şikayet üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde hizmetçi Gülshen E.'nin evden çıktıktan bir süre sonra arkadaşı Nigara C. (44) ile döndüğü, arkadaşının galoş giyerek eve girdiğini gören polis, olayı aydınlığa kavuşturdu.

Polise, olayı Türkmenistan uyruklu arkadaşı Nigara C. ile planladığını anlatan Gülshen E, yaşlı kadın uyurken ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağladıklarını, gasp süsü vermek için de kendisini bağlattığını itiraf etti.

Şüphelilerin yaşlı kadının evinden 18 bilezik, altın kolye, pırlanta küpe seti, 32 Cumhuriyet Altını, 2 çeyrek altın, 3 pırlanta yüzük, 5 bin 200 dolar ile 3 bin lira aldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Muhabir: Hüseyin Bağış