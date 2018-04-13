Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar

KIRKLARELİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, TSK'den ihraç edilen 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, yarbay Latif Çiçek ile binbaşı Servet Arslan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık müebbet, 2 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemalettin Doğan'ın da aralarında olduğu 11 tutuklu ile 5 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Duruşmayı Başbakanlık avukatı Halit Çokan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya da takip etti.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Sanıklar Doğan, Çiçek ve Arslan'a "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, aynı suçtan Mehmet Daloğlu, Özcan Şahanoğlu, Barış Vardar, Fatih Çelebi, Ejder Akdemir, Hasan Hüseyin Güneş ve Zeynullah Bulundu'ya müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklar Bahadır Durmaz, Rıza Yıldız, Murat Baydur, Kader Kalkıncı, İsmet Karakaya, Tuğrul Yılmaz, Osman Gökyar, Murat Boran, Mustafa Kuş, Azim Çıbuk, İsmail Tunç, İlker Yüce, Muzaffer Aytoğan, Arif Burak Demirelli'ye "hata hükümlerinden yararlandırılarak" ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Baydur, Karakaya ve Demirelli'nin tahliyesini karara bağladı.

Tutuklu sanık Kemal Saatçi "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Şener Balıkçıoğlu da aynı suçtan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, tutuksuz sanık Engin Çoban'ın beraatına, tutuksuz sanık Serhat Kukul'un dosyasının da tefrik edilmesine karar verdi.

Sanıklar Balıkçıoğlu, Vardar ile Bulundu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Duruşmanın ardından, geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi ring araçlarına bindirilen sanıklardan biri basın mensuplarına tepki gösterdi.



Muhabir: Özgün Tiran, Ufuk Ertop