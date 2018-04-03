KOCAELİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan ve Emre Arık ile TBMM adına avukat Ömer Burak Barış duruşmaya katıldı. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ve yönetim kurulu üyeleri de duruşmayı izledi.

Yakalandığı Kazakistan'dan iade edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu iddia edilen "Aydın" kod isimli sanık Zabit Kişi, "Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kaçan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görev Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Grup Görev Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın Kocaeli'de saklanması ve İstanbul'a götürülerek kalacak yer ayarlanmasında yardımcı olduğu, örgütün üst seviyedeki 'mahrem abisi' olduğu, 16 Ağustos 2016 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı" suçlamaları karşısında savunma yaptı.

"Kod isim olarak 4 halifenin ismini kullanıyordu"

Duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.Z'nin, "Aydın" kod ismiyle tanıdığı sanık Kişi hakkındaki ifadeleri okundu.

Mahkeme Başkanı Sevimli, M.Z'nin emniyetteki ifadesinde, "Aydın abinin Karamürsel'deki okula alınacak öğrencilerden ve evlendirileceklerden sorumlu olduğunu biliyorum. Aydın abi kod isim olarak 4 halifenin ismini kullanıyordu. Aydın abiden gelen talimata göre cemaat dışından evlilik yapmamızı istemiyorlardı. Cemaat dışında evlilik yapanların boşanma oranlarının yüksek olduğunu söylüyorlardı. Aydın abiden CD'leri Cihan abiye veriyordum. O görüşmeleri ayarlıyordu. Birinci görüşme iyi geçerse ikinci ve üçüncü görüşmeye geçiliyordu. 2016'nın ortasına doğru tedbirler artmaya başladı. Aydın abiden herkes kendisine ve ailesine pasaport çıkartsın talimatı geldi." şeklindeki ifade verdiğini belirtti.

Duruşmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen Y.E'nin de "Eşimle birlikte Aydın isimli kişinin evine gittik. Eşimle ayrı odalarda oturduk. Bu kişi bana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylık sınavı sorularının elinde olduğunu söyledi. Bilgisayarı açıp soruları gördüğümü kimseye söylememem gerektiğini söyledi. Daha sonra odadan çıktı. 60-70 matematik, 60-70 genel kültür ve yetenek sorusu vardı. Cevaplar koyu işaretliydi. Sınavda sorulardan birkaçını gördüm. Sınavda başarılı olduktan sonra Aydın ve Okan isimli kişilerin evlerinde görüştük. Askeri okullarda namaz kılanları sevmezler, 'namazını ima ile kıl' dedi." şeklindeki ifadesi okundu.

Muhabir: Şahin Oktay, Metin Girgin