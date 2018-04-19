'Kurumlar siber saldırıyı yaşamadan simüle etmeli'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Öğütcen, "Kurumların siber saldırıyı yaşamadan simüle etmesi, görmesi lazım, bunun ortamının oluşturulması gerekiyor." dedi.

ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Öğütcen, Türkiye'de siber saldırıların yüzde 90'ının saldırı sonrası anlaşıldığını belirterek, "Kurumların siber saldırıyı yaşamadan simüle etmesi, görmesi lazım, bunun ortamının oluşturulması gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nin ikinci gününde "Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik" oturumunda konuşan Öğütcen, siber güvenlikte en önemli konulardan birinin insan kaynağı olduğunu, Türkiye'de bu alanda insan gücü eksikliği bulunduğunu söyledi.

Öğütcen, ülkelerin siber güvenlik üniversiteleri ya da akademileri geliştirdiklerini, bu üniversitelerin hem kamuya hem de özel sektöre ciddi bir insan gücü yetiştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin de siber güvenliğe yönelik ulusal bir akademi ve simülasyon merkezi kurması gerektiğini, konunun gündemlerinde olduğunu dile getiren Öğütcen, "Kurumların siber saldırıyı yaşamadan simüle etmesi, görmesi lazım, bunun ortamının oluşturulması gerekiyor. Ülkemizde yaşanan siber saldırıların yüzde 90'ı saldırı olduktan sonra anlaşılmış. Yani biz saldırı anında saldırıyı bilmiyoruz." diye konuştu.

"Son 4 yılda siber saldırılar yüzde 230 arttı"

Anadolu Ajansı Sistem Müdürü Ali Can da araştırmalara göre şirketlerin bu yıl bilgi güvenliği için 93 milyar dolarlık harcama yapacaklarını belirterek, "Bu şirketlerin bilgi güvenliği için 2014'te yaptıkları harcama 71 milyar dolar. Burada yüzde 30'luk bir artış var. Aynı dönemde Sony, Yahoo gibi dünya devlerine WannaCry ve Petya gibi küresel tehditler zarar verdi." dedi.

Son 4 yılda siber saldırılarda artışın yüzde 230 olduğunu aktaran Can, şöyle konuştu:

"Şirketler, siber saldırıların artmasından dolayı güvenlikleri için harcamalarını yüzde 30 artırmak zorunda kaldı. McAfee Şubat 2018'de Siber Suçun Ekonomik Etkinliği Raporu'nda küresel gayri safi hasılanın yaklaşık yüzde 1, yani 600 milyar dolara yakın kısmının her yıl siber suçlara karşı kayıp olduğunu bildirdi. Bu 2014 yılında 445 milyar dolardı. Üç yılda yüzde 34 artış söz konusu."

"Özetle, burada ekonomik bir verimsizlik var." ifadesini kullanan Can, verimliliği artırmak için bakış açısının değişmesi gerektiğine dikkati çekti.

Muhabir: Dilara Zengin, Bahattin Gönültaş