Mardin'de drone" destekli uyuşturucu operasyonu

MARDİN

Mardin'in Midyat ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 722 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Midyat ilçesinde operasyon yapıldı.

Ekiplerce "drone" destekli takibe alınan hafif ticari araç, Batman-Midyat karayolunda durduruldu.

Araçta dedektör köpek ile yapılan aramada 722 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mevlüt A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.