Belediye engellilere 'özel' yol yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Viranşehir Belediyesi, 3 engellinin köylerini rahatça gezebilmesi için köy içi "özel yol" yaptı.

Fotoğraf: AA/Reşit Dağ

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıllardır belediye hizmetinden mahrum kalan ilçe halkı, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yaptığı ve destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanının yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ömer Çimşit'in talimatıyla hizmetle buluşuyor.

Viranşehir Belediyesi, bir yandan planlanandan daha fazla altyapı ve üstyapı çalışması yürütürken, diğer taraftan da halkın özel talep ve isteklerini de mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyor.

İlçe kırsalındaki Toklu köyünde ikamet eden 3 engelli vatandaş, evlerinden çıkamadıkları gerekçesiyle belediyeden mahalle içerisine özel yol yapımı talebinde bulundu.

Belediye ekipleri, köyde yaptıkları incelemenin ardından engellilerin köylerini rahat gezebilmesine imkan sağlayan yolu kısa sürede tamamlayarak hizmete sundu.

Yol sayesinde dışarıya daha rahat çıkma fırsatı yakalayan engelli vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Geçmiş yıllarda defalarca talepte bulunduk"

Bedensel engelli 76 yaşındaki Mehmet Çabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda defalarca talepte bulunmalarına rağmen bir türlü yol hizmeti alamadıklarını hatırlattı.

Köylerini rahatça gezebilme imkanı bulmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çabaş, desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Muhabir: Reşit Dağ