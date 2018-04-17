MGK'dan OHAL'in uzatılması tavsiyesi

ANKARA
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
OHAL'in uzatılması tavsiyesi
MGK bildirisinde, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.
MGK bildirisinde, Suriye'deki katliamların önlenmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu vurgulandı.
MGK'da, TSK'nın icra ettiği harekatlara müttefiklerin desteğinin beklendiği, Suriye’de kalıcı siyasi çözüm kararlılığının devam ettiği belirtildi.
Muhabir: İlkay Güder