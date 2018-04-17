MGK'dan OHAL'in uzatılması tavsiyesi

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK bildirisinde, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

anasayfa > Türkiye 17.04.2018

MGK'dan OHAL'in uzatılması tavsiyesi

ANKARA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

OHAL'in uzatılması tavsiyesi

MGK bildirisinde, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

MGK bildirisinde, Suriye'deki katliamların önlenmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu vurgulandı.

MGK'da, TSK'nın icra ettiği harekatlara müttefiklerin desteğinin beklendiği, Suriye’de kalıcı siyasi çözüm kararlılığının devam ettiği belirtildi.

Muhabir: İlkay Güder

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